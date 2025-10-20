La investigación por la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) en Comodoro Rivadavia tomó un nuevo rumbo luego de que se encontrara una fogata apagada en una zona más al norte de la búsqueda inicial.

La camioneta Toyota Hilux beige en la que viajaban los jubilados fue encontrada empantanada el pasado viernes en las inmediaciones de la Ruta Provincial 1, en Rocas Coloradas, con todas sus pertenencias dentro y las puertas trabadas. Esto llevó a presumir que Pedro y Juana habrían salido a pie en busca de ayuda tras el incidente con el vehículo.

“En medio de la nada”, describió Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía, el lugar donde apareció el vehículo, ubicado cerca de Playa Visser en un área de acantilados con muy mala señal telefónica. La región forma parte de un Área Natural Protegida, donde circular por playas y terrenos no autorizados está prohibido y puede ser peligroso, según miembros del Grupo 4x4, que colabora en la búsqueda.

El hallazgo de la fogata, a cierta distancia hacia el norte de la zona inicial, motivó que las autoridades desplazaran la búsqueda hacia ese sector. Las primeras exploraciones en el entorno de la fogata ya se realizaron con personal equipado con cuatriciclos.

Si bien no se puede determinar con exactitud cuándo fue encendida la fogata, se cree que no fue hace mucho tiempo, ya que los fuertes vientos habituales en la zona habrían dispersado rápidamente los restos si hubiera sido anterior. Esto refuerza la hipótesis de que los jubilados se dirigieron hacia el norte en busca de ayuda.

Pedro Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre, cuando salieron de Comodoro Rivadavia con destino a Camarones, con la intención de pasar una noche fuera y regresar al día siguiente. La camioneta quedó registrada esa jornada en una estación de servicio local.

El operativo para encontrar a la pareja continúa con más de 100 efectivos que rastrillan a pie, en vehículos todo terreno, avionetas y por mar. Además, emplean perros entrenados y un dron con cámara térmica. La Policía de Chubut, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial y la Subsecretaría de Prevención Ciudadana supervisan las tareas, con apoyo del Grupo 4x4, quienes conocen las dificultades del terreno.

Rocas Coloradas, donde se encontró la Toyota Hilux, está ubicada a 20 kilómetros al norte del centro de Comodoro Rivadavia y a 10 kilómetros del barrio Caleta Córdova, en la Ruta 1. El lugar es de difícil acceso y el terreno puede causar empantanamientos como el que sufrió la camioneta.