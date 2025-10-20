Federico Sturzenegger, ministro clave de la Casa Rosada y mano derecha del presidente Javier Milei, arribará a San Juan para desarrollar una agenda institucional y política durante el martes 21 y miércoles 22 de octubre. El funcionario, quien ostenta el título de Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tiene como principal misión dentro del gobierno libertario impulsar la ambiciosa agenda de reformas y es considerado uno de los ideólogos de la política económica actual.

La visita forma parte de una agenda federal que busca acercar al Ministro a los sectores productivos, empresariales y profesionales de las provincias. El eje central de sus actividades estará inevitablemente centrado en las políticas de desregulación y modernización del Estado, así como en las medidas de simplificación estatal y liberalización económica que promueve la administración central. Se espera que Sturzenegger aborde específicamente las oportunidades y desafíos que presenta el proceso de desregulación para la economía regional. Esta será una oportunidad propicia para que empresarios y referentes locales puedan plantear sus inquietudes.

Más allá del foco técnico, la agenda de Sturzenegger a pocos días de la elección nacional, que será el 26 de octubre, incluye una evidente intención política. El referente del Gobierno Nacional llega para brindar un fuerte apoyo a la lista libertaria de San Juan, específicamente a los candidatos a Diputados Nacionales: Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani.

El cronograma oficial de actividades, informado por La Libertad Avanza San Juan, se concentrará en el Club Social San Juan:

• 21:00 hs: Recepción con ágape de bienvenida para Cámaras Empresariales, Consejos Profesionales y Empresarios de la Provincia de San Juan.

• 22:00 hs: El Ministro Federico Sturzenegger encabezará una charla titulada: “Desregulación y Transformación del Estado”.

• 23:15 hs: Tras la finalización de su exposición, el cronograma contempla la presentación de los Candidatos a Diputados Nacionales por San Juan y un saludo a los militantes de La Libertad Avanza.

Miércoles 22 de octubre:

• 09:30 hs: Conferencia de prensa del Ministro Federico Sturzenegger, también a realizarse en el Club Social San Juan.

• 11:30 hs: Traslado del Ministro al aeropuerto, marcando la culminación de su visita a territorio sanjuanino.

La combinación de charlas técnicas y la promoción de los candidatos subraya que la Casa Rosada "pone sus fichas en San Juan" a través de uno de sus referentes más influyentes.