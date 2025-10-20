La investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre de París avanza mientras se dieron a conocer las primeras imágenes de uno de los asaltantes durante el hecho. La filmación, difundida por BFM TV, muestra a un hombre vestido con chaleco amarillo rompiendo una vitrina en la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas de la corona de Francia.

El robo ocurrió en apenas siete minutos, entre las 09:30 y 09:40 de la mañana, poco después de la apertura al público, según informaron fuentes cercanas al caso. La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó que el comando estaba compuesto por cuatro personas, todas con el rostro cubierto y armadas con motosierras pequeñas. Tras el atraco, los ladrones huyeron en motocicletas de alta cilindrada.

Para acceder a la galería, los asaltantes utilizaron un montacargas y fingieron ser obreros, lo que les permitió llegar directamente a la sala donde se encontraban las joyas. El museo permaneció cerrado ayer y continuará así hoy como medida de seguridad.

Entre las piezas robadas figuran ocho joyas históricas del siglo XIX. Entre ellas destacan el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes; y el collar de esmeraldas de María Luisa, con 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, formada por cerca de 2.000 diamantes, fue recuperada cerca del museo después de que los ladrones la perdieran durante la huida. Su estado está siendo evaluado por el Ministerio de Cultura.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró a través de X que “recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia”. Por ahora, los ladrones no han sido identificados ni detenidos, y las autoridades continúan con la búsqueda activa.