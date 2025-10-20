Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua para el sector productivo de Valle Fértil, el Departamento de Hidráulica finalizó la ejecución de dos perforaciones estratégicas en Villa San Agustín. Desde ahora, el sistema de riego departamental contará con una nueva fuente de suministro subterráneo que permitirá reactivar la actividad agrícola local.

Las perforaciones, ubicadas en el Callejón Belgrano —a 100 metros una de otra—, alcanzan una profundidad de 55 metros. Los trabajos incluyeron la perforación de los pozos, el entubado, la instalación de cañerías de impulsión y el equipamiento con bombas de 20 HP y tableros eléctricos de protección.

El agua extraída se conducirá hacia el Canal Belgrano, cuya toma directa del río había quedado fuera de servicio por la falta de caudal. Una de las perforaciones operará como principal y la otra como respaldo, garantizando así el suministro continuo.

El Canal Belgrano, de 2.300 metros de longitud, abastece a los ramos Quiroga, Saavedra, Santivañez, Bajo del Olor y Catena. Gracias a esta nueva fuente, se podrá regar aproximadamente 300 hectáreas correspondientes a 73 usuarios empadronados, lo que permitirá reactivar la matriz productiva agrícola departamental.

Desde el Departamento de Hidráulica se destaca la importancia de estas obras para fortalecer el sistema productivo vallisto. En los últimos años, la disminución de precipitaciones en las Sierras de Valle Fértil redujo drásticamente los caudales de los ríos que alimentan la zona bajo riego. Según los registros oficiales, el último riego completo se realizó en septiembre de 2023.

Con la puesta en funcionamiento de estas perforaciones, el organismo provincial busca asegurar la provisión de agua para riego y sostener la producción agrícola en una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica.

Estas acciones forman parte del compromiso del Departamento de Hidráulica con la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, en cumplimiento de la Ley N°190-L – Código de Aguas de la Provincia de San Juan.