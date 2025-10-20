El sector metalúrgico de Argentina atraviesa una profunda crisis productiva, alcanzando niveles de utilización de maquinaria que no se veían desde los momentos más duros de la pandemia. Según un informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la capacidad instalada operativa descendió a un 44,5%, cifra que iguala los registros entre marzo y junio de 2020 y constituye uno de los valores más bajos en la historia reciente del sector.

Durante septiembre de 2025, la actividad del sector mostró una caída interanual del 5,2% y una baja mensual del 1,1% respecto a agosto. En lo que va del año, el crecimiento acumulado apenas llegó al 0,7%. Estos números sitúan la producción un 18% por debajo de sus máximos recientes y un 30% menos que los picos históricos, confirmando una tendencia de estancamiento y bajo nivel de actividad.

Dentro del análisis sectorial, la Maquinaria Agrícola, que había mostrado un liderazgo en crecimiento hasta hace poco, profundizó su desaceleración con una caída del 4,8% en septiembre, acentuando la tendencia negativa iniciada en agosto. Por su parte, el segmento de Carrocerías y Remolques fue el único que logró crecer, con un aumento del 5,4%. En cambio, sectores como Autopartes (-10,8%), Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%) continuaron exhibiendo resultados negativos, consolidándose como los principales puntos débiles dentro del entramado metalúrgico.

Otros rubros, tales como Equipos y Aparatos Eléctricos (-9,3%), Equipamiento Médico (-2,0%) y Otros Productos de Metal (-1,5%), que habían mostrado estabilidad en meses anteriores, volvieron a registrar retrocesos. El informe concluye que septiembre estuvo marcado por una contracción generalizada en la mayoría de los sectores, con una pérdida sostenida de impulso respecto a la primera mitad del año.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, alertó sobre la gravedad de la situación y señaló: “la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad y la imposibilidad de recuperar la base en donde estábamos parados lo que nos pone en una situación compleja”. Añadió que es fundamental revalorizar la producción local para evitar consecuencias negativas en el empleo: “Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque sino afectará los niveles de empleo. Argentina necesita de más industria para consolidar un crecimiento sostenido con todos los sectores trabajando en conjunto”.

Las perspectivas a corto plazo no son alentadoras: el 77,5% de las empresas del sector anticipa que su nivel de producción se mantendrá igual o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no espera aumentos en su plantilla laboral, e incluso prevé reducciones en muchos casos.

El análisis territorial revela que la contracción se extiende a todas las provincias. Santa Fe sufrió una caída del 3,5%, retornando a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento. Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también revertieron los avances obtenidos en el primer semestre. Buenos Aires presenta el peor desempeño entre las principales jurisdicciones, con una baja del 6,2% y sin señales de recuperación.

En el ámbito laboral, las empresas reportaron una disminución interanual del 3,2% en el empleo y una leve baja mensual del 0,3% respecto a agosto, reflejando el impacto directo de la caída en la producción.

En cuanto al comercio exterior, las importaciones de productos metalúrgicos en agosto (último dato disponible) alcanzaron los US$ 2.281 millones, lo que representa un incremento interanual del 28,4% en dólares y un aumento del 55,4% en toneladas. Desde junio de 2024, cuando se registró el nivel más bajo, las compras al exterior crecen a una tasa promedio mensual del 4,8%. En contraste, las exportaciones del sector sumaron US$ 445 millones, con una caída del 6,2% respecto al mismo mes del año anterior.