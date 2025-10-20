Este miércoles 22 de octubre vence el plazo para solicitar la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. La normativa, que estuvo vigente durante casi dos años, permitió que miles de descendientes de españoles accedieran a la nacionalidad y a un pasaporte de la Unión Europea.

De acuerdo con la Embajada de España en Argentina, más de 800.000 argentinos iniciaron el trámite en el marco de esta ley. Con esta cifra, se estima que el número de ciudadanos españoles en el país podría superar los 1,5 millones, sumando quienes ya contaban con la nacionalidad antes de la implementación de la medida.

A pesar de que el plazo vence este miércoles, quienes generen su usuario consular antes de esa fecha podrán continuar con el proceso. Según explicó Juan Manuel de Hoz, fundador del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), “aquellos que obtengan su turno mientras la ley esté en vigor podrán seguir su trámite, incluso si la cita es posterior al 22 de octubre, siempre que el usuario haya sido generado antes del vencimiento”.

Desde el CeDEU recordaron que continúan brindando asesoramiento gratuito para quienes aún deseen iniciar la gestión. El servicio se ofrece los miércoles de 18 a 20 horas en la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, ubicada en Bernardo de Yrigoyen 672, CABA. Los interesados deben solicitar turno previo de forma online antes de asistir.