Un paseo nocturno terminó en tragedia en la costanera central de Rosario. Lucas Martín Cicarelli, un joven de 30 años, murió en la madrugada del domingo luego de ser empujado por dos delincuentes durante un robo a la altura de Dorrego y el río Paraná. La víctima se encontraba con su novia, con quien compartía un jugo y unas galletitas, cuando fueron sorprendidos por los agresores.

Según la información del Ministerio Público de la Acusación, la pareja se ubicó entre la baranda y la barranca para disfrutar de la vista al río cuando fueron abordados por dos hombres armados. Uno de ellos le robó la mochila y el celular a la joven de 18 años, que logró correr para pedir ayuda. En ese momento, Lucas se trenzó en una pelea con el otro asaltante, que lo empujó al vacío. El impacto le provocó la muerte inmediata.

Minutos después, la brigada motorizada detuvo a Andrés Rodrigo F. (38) a pocos metros del lugar, en posesión de los elementos robados. Su cómplice, Pedro I. (33), fue capturado al día siguiente en la zona de Avellaneda y Cisnero, en el distrito oeste de la ciudad, durante un operativo de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones. Ambos quedaron a disposición de la fiscal Agustina Eiris.

Lucas era mozo del Club Alemán, practicaba parkour y era padre de tres hijos de 5, 8 y 12 años. Su familia contó que, tras una jornada laboral, decidió salir a caminar con su novia para relajarse. “Después de trabajar fue con su novia a tomar un jugo de frutas y a comer pepas, sus galletitas preferidas”, relató su padre, Valther, en Canal 3.

“Lucas se abalanzó sobre uno para que su novia pudiera correr y pedir ayuda. Y me lo tiraron por el barranco”, contó su madre, Zulma, quien inició una colecta para poder velarlo. “No lo pude abrazar, necesito darle el último adiós”, expresó entre lágrimas.

Uno de sus hermanos también pidió justicia: “Lo tiraron por un celular, por dos mangos que podrían haber conseguido trabajando. Imaginate la basura que hay que ser para cagarte en la vida de otra persona”.

La audiencia imputativa contra los dos detenidos se realizará en los próximos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con fecha y horario a confirmar.