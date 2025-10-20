El ahorro en pesos sigue siendo un tema sumamente crucial para miles de argentinos que buscan resguardar su capital ante un contexto con inflación en alza y que se caracteriza por la volatilidad financiera. Frente a ese escenario, el instrumento tradicional del depósito a plazo fijo, retoma el protagonismo porque muchos bancos ajustan sus propuestas de tasa para captar fondos en pesos.

Desde la centralización de las estadísticas en manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta los listados que publican los bancos, hay una amplia dispersión de los rendimientos que exige para prestarles atención. Las variaciones entre las entidades grandes, digitales y tradicionales pueden marcar una diferencia de suma relevancia para los pequeños ahorristas.

Publicidad

Tasas de interés

Según las últimas referencias, el promedio general de las tasas para plazos fijos en pesos ronda entre un 35 % y 40 % de Tasa Nominal Anual (TNA) para los bancos de mayor volumen. Sin embargo, algunas entidades más pequeñas o digitales están ofreciendo hasta cerca del 50 % TNA o más. Estos son los números según los principales bancos de Argentina en este lunes 20 de octubre:

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 41%

Banco Provincia: 39%

BBVA: 42%

Banco Macro: 48%

Banco Credicoop: 42%

ICBC: 42,4%

Banco Ciudad: 38%

Antes de decidir dónde colocar un plazo fijo hoy, conviene comparar entre bancos, contemplar el monto mínimo exigido, si es para clientes o no clientes, y el canal (ya sea online o en la sucursal) ya que estos factores influyen en la tasa ofrecida.

Publicidad

Fuente: Ámbito