Bajo el cielo diáfano de Buenos Aires, el Cementerio de la Recoleta (ícono de la memoria nacional) se transformó, por un día, en escenario de rock. El 19 de octubre, los guitarristas Slash y Richard Fortus, integrantes de Guns N’ Roses, recorrieron los senderos de mármol del histórico camposanto y realizaron una sesión de fotos que conmovió tanto a fanáticos como a curiosos.

La producción estuvo a cargo del reconocido fotógrafo británico Ross Halfin, célebre por retratar a las leyendas más grandes de la música. En esta ocasión, viajó especialmente a la Argentina para captar la esencia del grupo en un entorno inusual. El resultado: imágenes en las que el cuero negro, las guitarras Gibson y las esculturas centenarias conviven en perfecta armonía.

Las postales fueron compartidas en redes por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien acompañó al equipo durante la producción. En una de las fotos, se lo ve posando junto a Slash y Fortus, con los mausoleos al fondo y la luz de la tarde acentuando cada detalle. “Una experiencia única”, comentó Rodríguez al difundir las imágenes que rápidamente se viralizaron.

La Subsecretaría de Gestión Comunal de la Ciudad de Buenos Aires también participó de la jornada, autorizando el ingreso y acompañando la filmación. En las tomas, se la observa junto al equipo, sonriendo entre los músicos y el fotógrafo, orgullosa de la apertura cultural del emblemático sitio.

Entre las esculturas y verjas de hierro forjado, Slash (con su sombrero característico y una remera de los Ramones) y Fortus, con elegancia sobria, posaron en silencio mientras Halfin capturaba la escena. La atmósfera, cargada de historia y reverencia, adquirió un tono casi cinematográfico.

El paso de Guns N’ Roses por la Argentina incluyó dos conciertos multitudinarios en el estadio de Huracán, con más de tres horas de show en cada fecha y un público eufórico que colmó las tribunas. La visita al cementerio fue, en ese contexto, un gesto de comunión entre arte, memoria y música: una postal que unió lo efímero del rock con la eternidad del mármol.

Por un día, la Recoleta fue más escenario que mausoleo, más altar al presente que refugio del pasado. En esas imágenes, quedó congelado un instante donde Buenos Aires y el rock mundial se miraron de frente, y se reconocieron.

Fuente: Producción de Ross Halfin / Publicación de Jorge “Corcho” Rodríguez / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.