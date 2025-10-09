En la semifinal de La Voz Argentina 2025, el sanjuanino Jaime Muñoz protagonizó uno de los momentos más emotivos del certamen al interpretar “Naranjo en flor”, de Homero y Virgilio Expósito, junto a su padre, Esteban Muñoz, quien lo acompañó con la guitarra.

Al finalizar la presentación, el conductor Nico reveló que se trataba del padre del participante, lo que generó sorpresa y alegría entre los presentes. Esteban expresó: “La verdad que un placer, más que un orgullo es un honor poder acompañar a mi hijo en estas instancias”.

Publicidad

Visiblemente conmovida, Lali Espósito, su coach, destacó la conexión entre ambos: “Qué hijo te mandaste… qué orgullo este niño. Aprovecho que te tenemos acá Esteban para agradecerte. Los padres dicen que los hijos son lo mejor que han hecho, no hay nada como los hijos”, señaló.

El sanjuanino interpretó una canción junto a su padre, Esteban Muñoz.

Luego agregó: “Debe ser una locura amar de esa manera, pero ver cómo un hijo cumple un sueño, como le brota talento, debe ser muy zarpado eso como papá. Me emociona porque es algo muy especial, un padre acompañando en una semifinal a un artista, que es una bestia, como lo sos Jaime. El orgullo que me da poder verte de cerca y que seas parte de este equipo”.

Publicidad

Cuando el conductor le preguntó qué sintió al compartir el escenario con su padre, Jaime respondió: “La verdad que es muy lindo porque esto lo hacemos todos los días en casa, esto es normal para nosotros. Mi primer escenario fue por él. Yo soy todo lo que soy gracias a él”.

El joven sanjuanino continúa en competencia dentro del Team Lali, donde su talento y carisma lo posicionan como uno de los favoritos del público de La Voz Argentina 2025.