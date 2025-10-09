Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en San Juan continuaron con sus recorridas barriales, esta vez en el barrio San Martín del departamento Capital. Durante la jornada, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani dialogaron con familias y comerciantes, recogiendo inquietudes y compartiendo propuestas vinculadas a las principales necesidades de la zona.

Acompañaron a los candidatos los referentes departamentales María Eugenia Raverta, Verónica Carrizo y el equipo de campaña de Capital. Chiconi destacó la importancia de la visita y el rol del Congreso en apoyar la gestión del presidente Javier Milei:

“Esta es una gran oportunidad que tenemos para cambiar la historia de nuestro país, porque tenemos un presidente que entiende y sabe el rumbo. Lo ha demostrado en todas las áreas: bajó la inflación, redujo la pobreza y, sobre todo, tiene una mirada distinta a lo que ya estábamos acostumbrados. Debemos darle las herramientas en el Congreso para que siga gobernando”.

La Libertad Avanza continuará su agenda de campaña durante la semana en los departamentos Caucete y Pocito, mientras que el fin de semana estará presente en la peatonal de Capital, reafirmando el contacto directo con los sanjuaninos y consolidando su presencia en toda la provincia.