El sábado pasado, un incendio de gran magnitud se reigstró en zona sur de Pocito, más precisamente en calle 14, al Este de Ruta 40. Las llamas consumieron unas 25 hectáreas y una casa, dejando a sus ocupantes con lo puesto y salvándose de milagro. Sin embargo tres de sus mascotas murieron en el fuego. Pese al dolor, vecinos de la zona se solidarizaron con el jubilado y su esposa y decidieron lanzar una colecta para comprar una casa prefabricada, y hasta planean amoblarla para devolverles todas las comodidades.

Alba y su mujer se quedaron con lo puesto y se salvaron de milagro. (Foto gentileza)

Vecinos de la localidad se organizaron para ayudar al hombre identificado como Rodolfo Alba, de 65 años, y su esposa, quien está próxima a jubilarse. Alba, que trabajó toda su vida como camarógrafo en varios medios de comunicación y su esposa quedaron sin documentos, ropa ni pertenencias personales. Según el testimonio del que encabeza la colecta, Franco, dijo a DIARIO HUARPE que hay un trasfondo aún más grave: el incendio, según testigos, fue provocado por un hombre apodado “Foforito”, un pirómano que ya fue denunciado por varios vecinos ante la Comisaría 7ma.

"Estan totalmentes devastados" aseguró Franco sobre sus vecinos. (Foto gentileza)

El fuego también afectó decenas de hectáreas y a otras viviendas, y en el caso de Alba no solo se llevó sus pertenencias, también provocó la muerte de tres perros muy queridos por la familia.

Actualmente, Rodolfo y su esposa viven temporalmente en un departamento de su hija y su esposo, con ayuda de la comunidad, que les ha donado ropa y otros faltantes. Es por eso que, a través de la solidaridad, el vecino Franco inició la campaña y está en su meta y en la de toda su vecindad en comprar una casa prefabricada. El hombre expresó que hasta acá la ayuda activa fue la del Ministerio de Familia, representado por Belén Barbosa. Gracias al pedido y las gestiones pertinentes, el vecino asegura que se logró conseguir quién instale la electricidad y el equipamiento para el interior de la futura vivienda.

El objetivo principal ahora es conseguir la casa, que está estimada en 8 millones de pesos, y que servirá de techo definitivo para la pareja. Los vecinos y colaboradores buscan donaciones para cubrir este último paso y garantizar que Rodolfo y su esposa puedan reconstruir su vida tras la tragedia. Para colaborar dejaron un alias y tambien un número de celular: Alias: rodolfo.alba, CBU: 0000003100000589388188; y el celular del vecino a quien pueden acercarles donaciones es 2646629295.