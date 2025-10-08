La siesta del día de la fecha, aproximadamente a las 12 horas, marcó el final de una modalidad delictiva conocida en el ámbito policial como la de "Los Barrenderos". Dos sujetos cayeron aprehendidos en el departamento Rawson después de que intentaron cometer un hurto en una vivienda del barrio Las Jarillas.

Los delincuentes operaban con una particular y engañosa fachada: ofrecían barrer las veredas casa por casa, ambos portando una escoba como herramienta de trabajo. Esta simulación sirvió para identificar una vivienda cuyos moradores se ausentaron. Una vez detectada la oportunidad, los dos hombres se dispusieron a perpetrar el delito.

Estos tres anillos, uno de oro, fueron secuestrados a los ladrones de entre sus prendas de vestir.

Uno de los masculinos violentó una ventana de la humilde casa e ingresó rápidamente. Revisó el interior y empacó los elementos que pudo sustraer, mientras su cómplice cumplió funciones de "campana" desde el jardín, simulando que barría la vereda.

La situación no pasó inadvertida para los vecinos. Una mujer de la zona observó el movimiento inusual y, sabiendo que la casa se encontraba deshabitada en ese momento, dio aviso inmediatamente a una efectivo policial que se encontraba caminando a solo una cuadra del lugar, realizando tareas de servicio.

La agente llegó al lugar corriendo y sorprendió in fraganti a los delincuentes. El sujeto que se hallaba dentro de la propiedad saltó por la ventana y, junto a su compañero, se dio a la fuga a la carrera en distintas direcciones para intentar evadir el arresto.

El rápido despliegue policial y la coordinación de las unidades operativas permitieron la aprehensión de uno de los prófugos. La captura se concretó en calle San Miguel, en el ingreso al barrio La Quebrada. El detenido fue identificado como Alan Javier Riveros, conocido con el alias de "El Verdurita". Tras una requisa, encontraron en sus bolsillos tres anillos de oro que sustrajo de la vivienda violentada.

En la huida uno de los ladrones abandonó su escoba.

En ese momento, familiares del delincuente se hicieron presentes en el lugar y arrojaron piedras contra los efectivos policiales, buscando obstaculizar el procedimiento. Ante esta situación de agresión, la policía procedió a la aprehensión de dos mujeres, de apellido Buenamaison, quienes quedaron vinculadas a un Expediente Convencional por los disturbios ocasionados.

La persecución del segundo delincuente continuó hasta calle Dr. Ortega, donde finalmente lograron aprehenderlo. El sujeto aún llevaba consigo su escoba, manteniendo la simulación de limpiador de veredas. Fue identificado como Mercado Ariel Osvaldo, apodado "El Terito", conocido en el ámbito delictivo de la provincia, específicamente del lote hogar Número 27 de Pocito.

Los dos sujetos fueron detenidos en el marco de una investigación sobre la banda de "Los Barrenderos", que operó con la misma modalidad de "oportunismo" en varios barrios de Pocito y Rawson, donde se asentaron múltiples denuncias en los últimos tiempos.

En el lugar del hecho se hizo presente el ayudante fiscal Dr. Eber Martínez, quien dictó las medidas de rigor. Ambas personas permanecieron detenidas y quedaron a disposición de la UFI Flagrancia con la carátula de tentativa de hurto. En el procedimiento participaron efectivos de la Subcomisaría Ansilta y demás Unidades Operativas que componen la Departamental Número 3.