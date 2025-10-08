La repavimentación de la avenida Libertador, una de las arterias más transitadas de San Juan, generó complicaciones significativas en la circulación durante las horas pico. El tramo comprendido entre el anillo externo de la Circunvalación y la calle Juan José Castelli (lateral interno de la Circunvalación) en Capital se encuentra interrumpido debido a las obras, obligando a los conductores a transitar por un solo carril.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento en la zona durante 15 minutos y constató que varios vehículos realizaron maniobras peligrosas, elevando el riesgo de accidentes y complicando aún más el tránsito. Entre los inconvenientes registrados se incluyen largas filas, bocinazos, y motociclistas y ciclistas que transitan por la vereda.

En las imágenes se observan las largas filas de vehículos. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

El plan de obra prevé trabajos sobre la arteria derecha de Libertador con sentido hacia Rivadavia, lo que obliga a los vehículos provenientes de esa localidad a encontrarse con el semáforo de Paula Albarracín de Sarmiento. Esta situación, sumada a los conductores que circulan por el lateral de Circunvalación (Juan José Castelli) de sur a norte, genera importantes demoras.

Autos esperando desde la lateral de avenida Circunvalación. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

A la congestión de la esquina del caos se suman los vehículos provenientes de la intersección de la avenida Ignacio de La Roza con el lateral de la Circunvalación, donde quienes quieren doblar hacia el oeste no pueden debido a los trabajos y deben girar a la derecha hacia la calle Paula Albarracín de Sarmiento para poder retomar la circulación en forma normal.

El tránsito en Libertador continuará afectado mientras duren los trabajos. Se recomienda a los conductores respetar los desvíos y señales de obra.

Un plan integral de modernización vial

La repavimentación de la avenida Libertador forma parte de un plan integral de mejoras de la red vial del Gran San Juan. La renovación de esta arteria busca modernizar una de las vías más transitadas, optimizar la circulación, aumentar la seguridad vial y reducir los costos de mantenimiento a futuro.

En la primera etapa se colocó la segunda capa de concreto asfáltico con geogrilla desde Las Heras hasta Ameghino, en ambas calzadas. Además, se avanzó en el tramo sur, entre Santa María de Oro y Adán Quiroga.

En los últimos días, los trabajos se extendieron desde Ameghino hasta Alvear y de Alvear hasta Paula, en ambas calzadas, con la incorporación de geogrilla y carpeta de concreto asfáltico.

De manera paralela, en el tramo comprendido entre Paula y Circunvalación se realizaron demoliciones, mejoras en las bases y sellado de juntas, con el objetivo de preparar el terreno para la colocación de asfalto en los próximos días, incluyendo la intersección de Paula.

Además de la repavimentación, se ejecutan tareas en los bulevares, donde actualmente se realizan demoliciones y construcción de cordones.