Israel y Hamas alcanzaron un histórico acuerdo mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye la liberación de rehenes y la retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza. La primera fase del plan será formalizada este jueves en Egipto y marca el inicio de un proceso que busca la pacificación del enclave palestino.

Según detalló Trump en redes sociales, en las próximas 72 horas Hamas liberará a unos 20 rehenes con vida, mientras que Israel se retirará a una línea previamente acordada. Posteriormente, se prevé el intercambio de los restantes 47 rehenes, tanto vivos como fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Publicidad

El acuerdo también contempla la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y establece un alto el fuego inmediato, con supervisión internacional. Trump destacó la colaboración de los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, y calificó el avance como un paso hacia “una paz sólida y duradera”.

Hamas, por su parte, agradeció la mediación y pidió garantías para que Israel cumpla plenamente con lo pactado. La organización palestina enfatizó que el acuerdo busca “el fin de la guerra en Gaza” y la protección de la población civil.

Publicidad

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó parcialmente el acuerdo, aunque aclaró que las tropas permanecerán desplegadas en la mayor parte de Gaza, generando dudas sobre la implementación total del plan.

El conflicto en la región comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas atacaron Israel, provocando la muerte de aproximadamente 1.200 personas y el secuestro de 251 civiles. La respuesta militar israelí devastó gran parte de la Franja de Gaza, con más de 67.000 palestinos fallecidos y cerca de 170.000 heridos, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, verificados por la ONU.

Publicidad

Las negociaciones en Egipto incluyen a representantes de la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y buscan no solo concretar el intercambio de rehenes y prisioneros, sino también definir medidas de seguridad y un futuro político para Gaza.

Trump evaluó la posibilidad de viajar a Egipto para supervisar la firma del acuerdo y la coordinación de la retirada de tropas, mientras se prevé la creación de un cuerpo internacional de seguridad que gestione la zona bajo la supervisión de Estados Unidos y del ex primer ministro británico Tony Blair.