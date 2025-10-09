La cocinera sanjuanina Cinthia Soria se presentó en “Yo cocino”, el clásico segmento que se emite cada miércoles en Yo Te Invito, y compartió una receta superfácil y deliciosa: cómo preparar una Carrot Cake húmeda y esponjosa. Durante el programa, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López por Huarpe TV (canal 19.2 de la TDA), Soria mostró el paso a paso de esta torta ideal para acompañar mates, meriendas o desayunos, y perfecta para compartir con amigos y familiares.

Publicidad

Para la mezcla principal se necesitan dos zanahorias, tres huevos, 200 gramos de azúcar mascabo, 150 mililitros de aceite de girasol, una cucharadita de esencia de vainilla, 250 gramos de harina leudante, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una de canela molida y 25 gramos de nueces.

Se comienza batiendo los huevos con el azúcar, preferentemente mascabo, ya que aporta color y humedad, aunque también puede utilizarse azúcar blanca. Luego se incorpora la esencia de vainilla y el aceite o manteca derretida, mezclando hasta que la preparación adquiera aire y se formen pequeñas burbujas.

Publicidad

A continuación, se añade la harina leudante. En un recipiente aparte, se mezclan las nueces, la canela y el bicarbonato de sodio para luego integrarlos a la preparación. Por último, se agregan las zanahorias ralladas, que aportan humedad natural. La masa se coloca en un molde enmantecado y enharinado, y se hornea a 170 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que al introducir un cuchillo salga limpio. Es importante no desmoldar en caliente, ya que al ser tan húmeda puede desarmarse.

Para el frosting, se baten 50 gramos de manteca a temperatura ambiente con 50 gramos de azúcar impalpable y 150 gramos de queso crema, hasta lograr una textura suave. También puede reemplazarse por un glasé simple de azúcar impalpable y limón.