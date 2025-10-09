La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el adelanto en el calendario de pagos para octubre de 2025, beneficiando especialmente a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), quienes cobrarán sus haberes antes del fin de semana largo.

Esta medida busca asegurar que los beneficiarios reciban el pago junto con el bono de $70.000 y el aumento del 1,88% aplicado este mes, además de mantener vigentes los beneficios complementarios como descuentos en supermercados y reintegros bancarios durante todo octubre.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a quienes no accedieron a una jubilación ordinaria y cumplen con los requisitos de edad y residencia, también forma parte del calendario. En este mes, la PUAM alcanza un valor de $261.013,09, que sumado al bono totaliza $331.013,09.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez tienen un haber de $228.386,45, que junto con el bono llega a $298.386,45.

El Gobierno ratificó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, según lo establecido en el Decreto 700/2025, que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Los montos oficiales para octubre

Jubilación mínima: $396.298,38 (con $326.298,38 del haber actualizado más $70.000 del bono)PUAM: $331.038,70 ($261.038,70 más bono)PNC: $298.408,87 ($228.408,87 más bono)Jubilación máxima: $2.195.463,70, con un aumento desde $2.154.562,04.

El bono se acreditará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se deposita el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El calendario de pagos de Anses para octubre de 2025 se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

DNI terminado en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminado en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Para consultar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES y utilizar la opción “Consulta de fecha y lugar de cobro”. Basta con ingresar el CUIL o número de beneficio para obtener la información correspondiente de manera automática.