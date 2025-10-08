Sora 2 es la última innovación en inteligencia artificial de OpenAI que permite crear vídeos completamente nuevos a partir de instrucciones en lenguaje natural. Similar a ChatGPT para texto o DALL-E para imágenes, esta IA está diseñada para generar contenido audiovisual desde cero, interpretando lo que el usuario solicita y transformándolo en escenas visuales acompañadas de audio sincronizado.

Una de las principales novedades de esta versión es la capacidad de cargar imágenes propias para generar vídeos personalizados. Además, Sora 2 introduce la función Cameos, que permite usar tu rostro y voz para crear contenido audiovisual donde aparezcas hablando, con la garantía de que tu identidad será confirmada para proteger tu consentimiento. También podrás autorizar a otros usuarios a incluirte en sus creaciones.

Publicidad

La plataforma incorpora una aplicación social similar a TikTok, donde los usuarios pueden crear, compartir y combinar vídeos generados con inteligencia artificial, fomentando una comunidad activa alrededor de esta tecnología.

En cuanto a la calidad, Sora 2 ofrece un realismo superior en imágenes, con movimientos y físicas más naturales. La generación de audio sincronizado permite que los personajes hablen con voces indicadas por el usuario y que se añadan efectos sonoros o ambientes que enriquecen la experiencia audiovisual.

Publicidad

También se amplió la variedad de estilos visuales disponibles, incluyendo opciones realistas, cinematográficas o tipo anime, facilitando que los vídeos se adapten a distintas estéticas y formatos. La IA puede manejar indicaciones complejas, con múltiples tomas y cambios de estilo dentro de una misma secuencia, manteniendo elementos comunes a lo largo de las escenas.

Actualmente, Sora 2 está en fase de pruebas y solo accesible en Estados Unidos y Canadá mediante invitación, exclusivamente en dispositivos iOS. No hay fecha confirmada para su lanzamiento global ni para España, donde por ahora solo está disponible la versión anterior de la plataforma.

Publicidad

El servicio se ofrece gratuitamente con ciertas limitaciones según la capacidad de procesamiento y la cantidad de usuarios activos. No obstante, quienes tengan planes de pago de ChatGPT podrán acceder a vídeos de mayor calidad y con menos restricciones.