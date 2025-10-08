El automovilismo sanjuanino tiene un motivo especial para celebrar: Fabián Flaqué, uno de los referentes históricos del deporte motor provincial, volverá a competir este fin de semana en el legendario autódromo El Zonda – Eduardo Copello. Luego de seis años sin correr, el piloto se prepara para ser el único sanjuanino en la grilla del TC2000, que disputará su novena fecha junto al Zonal Cuyano.

Flaqué, que había dejado la actividad profesional en 2019, regresará al volante de un Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing, estructura con la que busca reencontrarse con el ritmo de competencia. “Voy a correr con un Chevrolet Cruze del Pro Racing. La premisa es compartir con la gente de San Juan todo el fin de semana de actividad en El Zonda”, expresó con entusiasmo el ex campeón de la Copa de Privados del año 2000.

En la antesala de su regreso, pasó por Carburando Radio y habló sobre el circuito: “Creo que El Zonda marca una diferencia por sobre cualquier otro circuito. Uno viene muy exigido y al límite, el desgaste físico y mental es muy mucho por el riesgo que hay. Es un lugar único”, expresó el piloto sanjuanino.

El regreso de Flaqué no solo marca un acontecimiento deportivo, sino también emocional. Se reencontrará con el público sanjuanino en una pista que lo vio brillar durante décadas. Su presencia será uno de los grandes atractivos del evento, que significará el retorno del TC2000 al mítico trazado sanjuanino después de seis años.

El fin de semana también contará con la participación de 25 pilotos locales en las categorías del Zonal Cuyano, entre ellas la Clase 2, Turismo Pista 1.4, TC Cuyano y Promocional Fiat. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el regreso de Fabián Flaqué, el sanjuanino que vuelve a sentir la adrenalina de la velocidad en su tierra.