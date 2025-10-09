El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, compartió este fin de semana una emotiva jornada por el Día de la Madre junto a más de 5000 personas en la Villa Mariano Moreno, una de las comunidades más tradicionales y concurridas de Chimbas.

Vecinos de distintos barrios (entre ellos Mariano Moreno, 2 de Abril, Los Cardos, Necochea, Villa Paula, Santa María, Centenario, Las Alondras y Lote Hogar 59) se sumaron al encuentro, que combinó sorteos, música en vivo y actividades recreativas para las familias.

Durante el evento, Gramajo destacó el rol fundamental de las madres en la sociedad y su papel en el sostenimiento de los hogares: “El valor más preciado que tiene una familia es la madre: la que escucha, alienta y deja todo por sus hijos. Es la única mujer insustituible, indispensable en la vida de cada uno de nosotros”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, el dirigente chimbero hizo referencia al contexto social y económico actual: “En estos tiempos tan difíciles, con un Gobierno nacional que golpea a las familias, es la mujer, la madre, quien se pone al frente del hogar con la fuerza del amor que la caracteriza. Por eso vengo a compartir con ellas, felicitarlas y agradecerles por todo lo que nos brindan”.

Gramajo fue recibido con muestras de cariño por los vecinos, quienes destacaron su cercanía y el acompañamiento constante durante su gestión, especialmente en momentos complejos como la pandemia.

En el marco de su campaña, el candidato continúa recorriendo distintos puntos de la provincia. En los últimos días visitó los departamentos de Pocito y Rawson, donde mantuvo encuentros con referentes locales y familias, reforzando su mensaje de unidad y trabajo comunitario.