Steam, la plataforma de videojuegos más reconocida a nivel mundial, confirmó que dejará de ser compatible con computadoras que operen con Windows 10 de 32 bits desde el 1 de enero de 2026. Esta medida implica que en esas máquinas la aplicación dejará de recibir actualizaciones de seguridad, nuevas funcionalidades y soporte técnico.

Valve, la empresa desarrolladora de Steam, señaló que cualquier modificación futura en Windows podría provocar que la plataforma deje de funcionar correctamente en sistemas de 32 bits. Además, quienes desinstalen Steam en esas computadoras no podrán reinstalarlo, ya que solo estará disponible la versión más actualizada, compatible únicamente con sistemas de 64 bits.

Esta decisión afectará a los usuarios que aún no hayan actualizado sus equipos a Windows 10 de 64 bits o a Windows 11, aunque esta población es cada vez menor, dado que la mayoría de las computadoras modernas funcionan con arquitecturas de 64 bits.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Steam realiza un cambio de este tipo: en 2024, la plataforma dejó de ser compatible con Windows 7 y 8, tanto en versiones de 32 como de 64 bits.

Los jugadores no perderán el acceso a su biblioteca de juegos, ya que la mayoría de los títulos de 32 bits pueden ejecutarse sin inconvenientes en sistemas operativos de 64 bits como Windows 10 o 11. La diferencia principal es que el cliente de Steam no podrá utilizarse en computadoras antiguas que no cumplan con los requisitos mínimos.

Este ajuste se alinea con la evolución tecnológica de la industria, teniendo en cuenta que Microsoft finalizará el soporte estándar para Windows 10 el 14 de octubre de 2025, salvo para quienes contraten un plan de soporte extendido.

Para quienes aún utilicen un equipo con Windows 10 de 32 bits, la recomendación para asegurar la continuidad del acceso a Steam y sus juegos es actualizar a un sistema operativo de 64 bits lo antes posible.

De no hacerlo, a partir de 2026, Steam dejará de ser compatible y esas computadoras quedarán fuera de la plataforma de videojuegos más grande del mundo.