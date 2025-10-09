En el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, Yo Te Invito recibió a una invitada especial: Jimena Bazán, una joven de 25 años, oriunda de 25 de Mayo, que es modelo, emprendedora y sobreviviente de cáncer. Su historia comenzó a los quince años, cuando le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin grado cuatro. Desde entonces, inició un tratamiento intensivo que incluyó quimioterapia y radioterapia, un proceso que atravesó con el apoyo de su familia y de instituciones como FundaMe.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer, pensé primero en cómo esto afectaría a mi mamá. Yo quería salir adelante, no quería que nadie se sintiera mal por mí”, recuerda Jimena. Los tratamientos implicaron cambios drásticos en su vida diaria: la caída del cabello, la suspensión de sus estudios y la adaptación a un cuerpo debilitado por la enfermedad.

Durante meses, la joven vivió internaciones y controles continuos. “Las quimios son como una transfusión; adormecen el cáncer, pero requieren un seguimiento constante. La radiación fue el último paso para asegurar que todo estuviera controlado”, detalló. A pesar de las dificultades físicas y emocionales, Jimena mantuvo una actitud positiva, enfocándose en su recuperación y en no desanimar a su familia.

Tras finalizar el tratamiento, su vida cambió: volvió a la escuela, retomó actividades y descubrió una pasión por el modelaje. Inspirada por la visita de reinas del sol durante su hospitalización, participó de certámenes como Miss Latina San Juan y ahora planea su participación en Miss Universo, aunque deberá retrasarse ahora porque recibió una gran noticia: será mamá. "A los quince años me dijeron que no podía y en uno de los controles me dijeron que sentían latidos. Yo no entendía nada y fue impactante. Es un milagro".

Además de su carrera en el modelaje, Jimena emprendió un negocio de maquillaje especializado para pacientes oncológicos y personas con piel sensible. “Quise traer productos profesionales, hipoalergénicos y aprobados por Anmat, porque nuestra piel necesita cuidado extra después de los tratamientos”, explicó.

Su mensaje es de esperanza y superación: “Nada es imposible. Podemos ser lo que queramos y cada día nos lo demuestra. Incluso ser mamá, algo que antes me decían que no podría”, concluyó.

Jimena Bazán es un ejemplo de resiliencia, demostrando que la enfermedad no define el futuro y que con apoyo, actitud positiva y cuidados adecuados, es posible superar los desafíos más grandes.