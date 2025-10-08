San Juan tendrá once representantes en el Torneo Regional Amateur 2025, que otorgará cuatro ascensos al Federal A. En las últimas horas se confirmó la conformación de las Zonas 8, 9 y 10, donde los equipos sanjuaninos buscarán destacarse en una competencia exigente y de alto nivel.

Uno de los grandes protagonistas será Sportivo Desamparados, que vuelve al certamen tras recibir una invitación especial y buscará revancha deportiva. El “Víbora” se enfrentará a Colón Junior en su debut el 19 de octubre, en el marco de la Zona 10, que también integran Peñaflor y Alianza.

Por su parte, la Zona 9 estará compuesta por Unión de Villa Krause, Atenas de Pocito y Marquesado. En esta fase, el Azul (reciente campeón del Torneo Apertura) enfrentará al Mirasol de Pocito, mientras que Marquesado quedará libre en la primera fecha. Se espera una competencia pareja entre equipos con trayectoria y buen presente futbolístico.

Finalmente, en la Zona 8 participarán los representantes del interior sanjuanino: Paso de Los Andes de Albardón, Árbol Verde de Jáchal, Sarmiento y Belgrano, estos dos últimos de Media Agua. La jornada inaugural tendrá dos duelos atractivos: Paso de Los Andes vs. Árbol Verde y el clásico de próceres, Sarmiento vs. Belgrano, ambos programados también para el 19 de octubre.

Con estos cruces definidos, los equipos sanjuaninos afinan su preparación con el objetivo de alcanzar el sueño del ascenso y dejar en alto el fútbol de la provincia.