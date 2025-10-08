La Municipalidad de Jáchal lanzó la convocatoria oficial para la elección de la Paisana de la Tradición, un evento emblemático dentro de la 64ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, que rinde homenaje a la cultura, la historia y las raíces del pueblo jachallero.

Podrán participar mujeres jachalleras de entre 18 y 35 años, quienes deberán inscribirse entre el 8 y el 16 de octubre en la Oficina de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad, en horario de 07:00 a 18:00, de lunes a viernes.

Durante el proceso de inscripción, las interesadas podrán realizar consultas sobre los requisitos y el cronograma de actividades previsto por la organización. Además, las bases y condiciones completas se encuentran disponibles en el sitio web oficial del municipio: www.municipiodejachal.gob.ar.

La elección de la Paisana representa uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de la Tradición, donde se busca destacar la identidad, la historia y el espíritu de la mujer jachallera, símbolo de las costumbres y valores de la comunidad.