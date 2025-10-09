El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan convocó a una Audiencia Pública para tratar el control y los procedimientos técnicos que verifican el cumplimiento de las distribuidoras de electricidad con los estándares contractuales. La jornada abordará muestreos estadísticos, definiciones de parámetros de control y la aplicación de regímenes sancionatorios, incluyendo fallas en el SADI, verificación de domicilios, niveles de tensión y facturación.

Los interesados en participar como Parte podrán inscribirse enviando un correo electrónico a hasta las 12 horas del 10 de octubre, indicando sus pretensiones y pruebas, y proporcionando un número de celular con WhatsApp habilitado. Por su parte, quienes deseen ser representados por el Defensor del Usuario podrán solicitarlo al mismo correo, conforme al artículo 24 del Reglamento de Audiencias Públicas.

Los instructores de la audiencia serán la Dra. Olivia Ventura, la Dra. Amalia Nesman, el Dr. Javier Escudero y Rodrigo Pizarro, mientras que los Defensores del Usuario son el Ing. Hugo Coria, el Ing. Ariel Deiana, el Ing. Gerardo Moreno y el Ing. Jorge Piatti.

La convocatoria busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la fiscalización del servicio eléctrico, permitiendo que usuarios y representantes planteen inquietudes y aporten información sobre el cumplimiento de las distribuidoras en la provincia.