El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), lleva a cabo este jueves 25 de septiembre el segundo sorteo público de viviendas del año 2025. Esta nueva instancia representa una oportunidad para que familias sanjuaninas accedan a una vivienda propia.

En esta ocasión, se adjudicarán un total de 344 unidades que no fueron asignadas en convocatorias anteriores. Esta situación se originó por el incumplimiento de requisitos, la falta de documentación por parte de algunos postulantes o la ausencia de inscriptos para determinadas propiedades. Las viviendas disponibles están ubicadas en siete barrios de distintos departamentos de la provincia: Tierras del Norte en Angaco (62 unidades), El Puerto en Calingasta (7 unidades), Los Surcos en Chimbas (5 unidades), El Jagual en Pocito (13 unidades), Solares del Sur en Sarmiento (190 unidades), Caraballo II en San Martín (61 unidades) y Tehul en 25 de Mayo (6 unidades).

Para este sorteo se registró un total de 28.414 familias inscritas. El acto público tendrá lugar en las instalaciones de la Caja de Acción Social. El cronograma establece que el proceso comenzará a las 8 horas y se extenderá hasta las 13 horas. En ese horario se realizará una pausa para dar lugar al sorteo habitual de la Quiniela de San Juan. La adjudicación de viviendas se reanudará a partir de las 16 horas, continuando hasta completar el padrón definitivo de postulantes. El desarrollo del sorteo podrá ser seguido en vivo por la comunidad a través de los canales oficiales de difusión.