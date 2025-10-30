El tributo "Me Verás Volver" recreará el legado de Soda Stereo en San Juan

El próximo sábado 8 de noviembre a las 22:00 horas, el Teatro Municipal Oscar Kummel, ubicado en Mendoza Sur 2773 de la localidad de Villa Krause, San Juan, Argentina, será el escenario de la presentación del espectáculo "Me Verás Volver".

Este evento consiste en un tributo a la banda Soda Stereo, interpretado por el grupo Sueño Stereo, el cual estará acompañado por músicos invitados para recrear el histórico regreso de la emblemática formación del rock latinoamericano. La función se llevará a cabo en la Sala Principal del recinto.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Entrada Web, accesible en el enlace https://www.entradaweb.com.ar/evento/5d8c16ab/step/1, bajo un sistema de venta anticipada con valores escalonados. La primera preventa tiene un costo de $7.000, la segunda preventa de $9.000 y la tercera preventa de $12.000. Es importante señalar que los menores de edad abonan su entrada a partir de cumplir el primer año.