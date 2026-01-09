El vóley femenino sanjuanino atraviesa un momento de esfuerzo y autogestión. Con la ilusión intacta de participar en el Torneo Federal, el equipo femenino de UPCN puso en marcha una campaña solidaria para reunir fondos y poder afrontar los elevados costos de la competencia. Así lo explicó Cecilia Kuriguer, entrenadora del plantel, quien detalló el complejo panorama económico que atraviesan las jugadoras.

La sudadera tiene un costo de $25.000

“Teníamos la posibilidad de bajarnos de la liga porque no teníamos apoyo económico y se le ocurrió a las chicas hacer una campaña vendiendo una musculosa que dice ‘Apoyo al deporte femenino’”, contó Kuriguer. La iniciativa surgió desde el propio grupo y hoy se convirtió en el principal sostén para intentar asegurar la participación en el certamen nacional.

Si bien el club acompaña en lo institucional, la realidad económica es dura. “Tenemos apoyo del club, que incluso es gratis para los chicos todo el año, pero en lo económico todo corre por cuenta de la jugadora: gastos médicos, afiliaciones, entrenadores, gimnasio”, explicó. La situación, remarcó, no es exclusiva del vóley, sino que se repite en la mayoría de los deportes femeninos.

El equipo de UPCN buscará ser protagonista nuevamente en el Torneo Federal.

En cuanto a los números, Kuriguer fue clara: solo en afiliaciones el monto ronda el millón seiscientos mil pesos, y el presupuesto total para competir en la Liga Federal asciende a entre cinco y seis millones de pesos, incluyendo preparación, controles médicos, kinesiólogo y entrenamientos previos. “La Liga dura entre diez y quince días, pero la preparación es de dos meses o más. Si lo dividís, son entre cuatro y cinco millones por mes”, detalló.

La campaña de recaudación se centra en la venta de musculosas, que tienen un valor de 25 mil pesos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con cualquiera de las jugadoras del plantel superior o a través de la cuenta de Instagram @upcn.voley. Desde allí se coordinan las formas de pago y la entrega. Además, el equipo continúa buscando sponsors para las camisetas, con contactos disponibles en la misma página oficial.

Pese a las dificultades, la respuesta fue positiva y superó las expectativas. “Nos han llamado de Chaco, Santa Fe, Villa Mercedes, Mendoza, Mar del Plata. Todas las deportistas femeninas estamos complicadas con el tema de los recursos”, destacó Kuriguer, quien valoró el acompañamiento recibido desde distintos puntos del país.

En lo deportivo, el equipo llega con confianza. UPCN fue último campeón y el año pasado logró una destacada actuación en el Federal, clasificando a la Liga 2, aunque no pudo disputarla por decisiones dirigenciales. Esta temporada afrontarán el torneo con jugadoras formadas en el club, sin refuerzos externos, pero con trabajo y compromiso. “Estamos laburando mucho y creemos que nos puede ir bien”, aseguró.