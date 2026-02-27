Los controladores aéreos levantaron el paro programado para este jueves 26 y el viernes 27 de febrero, por lo que los vuelos en todo el país operarán normalmente en esas jornadas. La decisión fue comunicada por el sindicato y oficializada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que se garantizó la “normal prestación del servicio de navegación aérea” en todos los aeropuertos del país.

La suspensión de las medidas de fuerza respondió a la apertura de una mesa de diálogo entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana), en el marco de las negociaciones por reclamos de mejoras salariales y condiciones laborales.

Aunque las huelgas de jueves y viernes quedaron sin efecto, el sindicato aclaró que las medidas de fuerza programadas para el sábado, domingo y lunes siguen en pie si no se avanza en un acuerdo. El cronograma establece franjas horarias específicas en las que se podía interrumpir la autorización de despegues y afectar la operación de vuelos comerciales y no regulares durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de marzo.

La Secretaría de Trabajo continuará mediando para propiciar un acuerdo consensuado que satisfaga las demandas del gremio y garantice la seguridad y continuidad del servicio aeronáutico, dado que todavía no se alcanzó una solución definitiva.

Si bien los vuelos de este jueves y viernes están asegurados, se recomienda a quienes tengan viajes programados para el fin de semana o el lunes 2 de marzo que consulten con sus aerolíneas por posibles demoras o reprogramaciones, ya que la continuidad del conflicto sindical podría impactar en la planificación de horarios y vuelos.