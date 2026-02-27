El Parlamento uruguayo aprobó este jueves el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, con una arrolladora mayoría de votos a favor en la Cámara de Representantes y el Senado, y se convirtió en el primer país del bloque en ratificar formalmente el tratado.

La Cámara de Representantes votó 91 a favor y apenas 2 en contra, tras una aprobación unánime en el Senado el día anterior. Esto permite que Uruguay avance hacia la promulgación del pacto y lo habilita para aplicarlo bilateralmente con la UE una vez que se completen los pasos europeos correspondientes.

El tratado fue firmado el 17 de enero en Asunción, luego de más de 25 años de negociaciones, y su objetivo es crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, abarcando a los países del Mercosur y los 27 miembros de la UE con un mercado conjunto de más de 700 millones de personas.

El acuerdo contempla la eliminación progresiva de aranceles en la mayor parte del comercio bilateral, apertura de mercados de servicios y compras públicas, y compromisos de cooperación en normas regulatorias y estándares.

La ratificación temprana por parte de Uruguay pone presión sobre los demás gobiernos del Mercosur para completar sus propios procesos legislativos. En Argentina, el Senado también dio luz verde al acuerdo este jueves; en Brasil y Paraguay, las cámaras respectivas avanzan con sus debates y se espera que pronto sigan sus pasos.

Aunque Uruguay ya ratificó el acuerdo, su plena entrada en vigor dependerá del avance del proceso de aprobación en la Unión Europea, donde el Parlamento Europeo ha solicitado un análisis del encuadre legal del texto por parte del Tribunal de Justicia de la UE. Una vez completados esos pasos en Europa, el tratado podría comenzar a aplicarse, primero de manera provisional y luego de forma definitiva.