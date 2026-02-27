Tras meses de debate político y técnico, el Senado de la Nación dio media sanción a la aclaratoria de la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La iniciativa redefine alcances de la normativa vigente y delega en las provincias la potestad de determinar los estándares y delimitaciones del ambiente glaciar y periglaciar. La votación contó con el respaldo de dos senador por San Juan: Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, y Sergio Uñac, dirigente del peronismo. En contra se pronunció Celeste Giménez, quien ingresó en 2023 como segunda en la boleta del frente justicialista. La sesión comenzó a las 15 y se extendió por varias horas. Finalmente, la vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a votar y, tras unos segundos de expectativa en el recinto, se conoció el resultado que le dio media sanción al proyecto. Ahora el texto deberá pasar a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

Desde el oficialismo nacional destacaron que el resultado fue posible gracias al acompañamiento de legisladores alineados con gobernadores de provincias mineras, entre ellas San Juan. Incluso, en el caso sanjuanino, distintos sectores del peronismo provincial habían pedido acompañar la norma bajo el argumento de que la ley vigente, sancionada en 2010, generó frenos a inversiones estratégicas. Sin embargo, Celeste Giménez decidió votar en contra, alineándose con la postura del kirchnerismo, que cuestionó el alcance de la reforma por considerar que puede implicar una flexibilización en la protección ambiental.

El único senador sanjuanino que tomó la palabra en el debate fue Olivera. En su exposición sostuvo: “Este proyecto de ley no deroga la protección de glaciares, no habilita las actividades prohibidas y sobre todo no viola la Constitución Nacional. Todo lo contrario, hace que se cumpla”.

Además, cuestionó lo que definió como una “falsa dicotomía” entre ambiente y desarrollo. “Hay quienes presentan este debate como una elección imposible: o agua o desarrollo. Esta dicotomía es totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos, nunca lo fueron”, afirmó. A su criterio, la normativa actual contiene una “ambigüedad jurídica” que terminó paralizando proyectos productivos.

Qué establece la aclaratoria

La reforma que obtuvo media sanción, introduce precisiones sobre la definición de ambiente periglaciar y delega en las provincias la determinación de estándares técnicos, un punto central del debate. Para sectores ambientalistas, esta modificación podría diluir la protección; para la industria minera, en cambio, aporta seguridad jurídica y criterios más claros para avanzar con inversiones en cobre y litio, minerales clave para la transición energética.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras sostuvieron que la actividad puede desarrollarse en zonas cordilleranas con planificación e ingeniería adecuada, y remarcaron que en regiones mineras el 93% del agua se destina a la agricultura y apenas el 1% a la minería.

Con media sanción en el Senado, el proyecto abre una nueva etapa de discusión en Diputados, donde se definirá si la aclaratoria se convierte en ley y marca un giro en el esquema regulatorio que rige desde hace 15 años sobre los glaciares argentinos.