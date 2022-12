Sergio Uñac confirmó que será candidato a gobernador de San Juan por tercera vez consecutiva. El anuncio lo realizó durante la tarde del jueves en el marco de la conferencia de prensa del lanzamiento de la Vuelta a San Juan 2023. Tras el anuncio, Marcelo Arancibia, referente de Consenso Ischigualasto que el jefe del Ejecutivo provincial “no puede ser candidato gobernador ni vice”.

“Lamento esta decisión que no contribuye a respetar las instituciones de nuestra Constitución Provincial. Uñac no pudo salir de su rol de promotor de eventos deportivos y ahora anuncia que quiere seguir siendo el promotor de eventos deportivos de San Juan en el marco de la presentación de la Vuelta a San Juan”, aseguró duramente.

Al mismo tiempo, el presidente del GEN lamentó que en una semana Uñac haya dado muestras de no acatar lo que dice la Constitución Nacional.

“Se sumó a los gobernadores peronistas que respaldaron al presidente cuando anunció que no iba a cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Ahora lo hace al no respetar el espíritu republicano del Art. 275 de la Constitución, ya que la interpretación debe ser en el marco republicano. Los mandatos son periódicos, no puede ir con un cuarto mandato consecutivo de fórmula”, declaró Arancibia.