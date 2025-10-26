Elecciones sin irregularidades graves: la Justicia Federal confirmó solo cinco denuncias menores

El juez federal con competencia electoral, Pablo Quiroz, realizó un balance positivo sobre el desarrollo de la jornada electoral en la provincia, destacando la normalidad con la que se llevó adelante el proceso y la alta participación ciudadana. “El acto, la verdad que ha transcurrido con total normalidad. Estamos muy satisfechos con cómo se ha desarrollado”, expresó el magistrado al concluir el operativo electoral, acompañado por los otros integrantes de la Junta Electoral.

Quiroz explicó que las autoridades recorrieron distintos establecimientos para supervisar el desarrollo de los comicios. “Hemos seguido juntos los tres integrantes de la Junta Electoral todas las instancias. Hemos recorrido las escuelas y hemos podido ver cómo fue el desarrollo”, señaló. En ese contexto, informó que hacia el cierre de los comicios se había registrado una participación del 71% del padrón electoral. “Es un número muy satisfactorio, teniendo en cuenta que en las elecciones legislativas del año 2021 fue del 69%, con lo cual con satisfacción decimos que son dos puntos más”, precisó.

El juez también recordó que, al momento del cierre de las escuelas, los electores que se encontraban dentro de los establecimientos aún podían emitir su voto. “Las puertas de la escuela cerraban a las 18 y la gente que estaba adentro, aún haciendo fila, podía hacerlo. En las recorridas que hicimos, en ninguno de los casos había gente fuera de la escuela y había mucha gente, con lo cual tienen la capacidad necesaria para hacer fila adentro y yo creo que debe ser poca la que ha quedado afuera”, afirmó.

Respecto a las denuncias registradas durante la jornada, Quiroz indicó que fueron pocas y de escasa relevancia. “Las denuncias son hechas generalmente a la fiscalía federal. Estoy acompañado con el doctor Fernando Alcaraz, fiscal federal electoral, quien me manifestó que han sido unas cuatro denuncias que no son de relevancia, especialmente para poner en juego lo que es el escrutinio, que es la tarea trascendental que están haciendo ahora las autoridades”, explicó.

Por su parte, el fiscal federal con competencia electoral, Fernando Alcaraz, confirmó que las denuncias recibidas fueron menores y sin gravedad. “Tenemos que analizarlas, pero ninguna es de gravedad. Algunas, por ejemplo, tienen que ver con la birome que utilizaban, simplemente eso. En particular, una que llevó una lapicera de otro color, por ejemplo”, señaló. Aclaró además que se trató de denuncias realizadas por particulares y no por partidos o frentes políticos. “No hemos recibido denuncias de ese tipo. Las que llegaron fueron de particulares. En total son cinco, de las cuales dos tienen que ver con la utilización de la lapicera y otras que tenemos que procesar un poquito más, pero no son de mayores anomalías”, detalló.

Alcaraz explicó que las presentaciones serán revisadas en los próximos días. “Ahora empieza un proceso para analizarlas, darles curso o descartarlas. En el día de mañana vamos a estar trabajando con esas denuncias, recibiendo las denuncias de forma personal y avanzaremos inmediatamente”, informó.

Finalmente, el juez Quiroz valoró el clima general de satisfacción observado entre los votantes. “Hemos visto la satisfacción de los electores. Les hemos preguntado tanto a los delegados que están en cada escuela como a los electores que estuvimos hablando, y estaban todos muy satisfechos por la velocidad con la que podían emitir el voto. No encontraban inconvenientes, con lo cual nos fuimos muy conformes de las visitas que hicimos”, concluyó.