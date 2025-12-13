San Juan tuvo una destacada y histórica participación en la World Cup Argentina 2025, el Mundial de Artes Marciales que se desarrolló del 7 al 9 de noviembre en el Polideportivo San Francisco de Asís, en Moreno, Buenos Aires. La escuela Kuen E Yon representó a la provincia y consiguió un resultado sin precedentes: 62 medallas ante los mejores exponentes internacionales de la disciplina.

La delegación sanjuanina estuvo integrada por 44 competidores de distintas edades y categorías. El maestro Luis Pérez, referente de la escuela, detalló a DIARIO HUARPE el alcance del logro: “Llevamos un colectivo con 44 competidores y trajimos 62 medallas. De esas, más de 22 fueron primeros puestos, además de segundos y terceros lugares. Fuimos la única escuela de San Juan representando a la provincia”.

Pérez destacó además el esfuerzo colectivo que permitió concretar el viaje. “Logramos viajar con mucho sacrificio de los papás y de todos. Fue un orgullo ser los únicos representantes sanjuaninos”, remarcó. El equipo estuvo conformado por competidores desde los 6 años hasta la categoría senior, que incluye a mayores de 45 años.

El crecimiento de las artes marciales en la provincia también fue subrayado por el maestro, quien explicó que San Juan cuenta ahora con la Asociación Sanjuanina y que las distintas escuelas ya poseen sus propias organizaciones. En ese marco, anticipó que para 2026 hay numerosos compromisos deportivos, tanto dentro como fuera de la provincia, incluyendo una invitación para competir en Río de Janeiro, Brasil, en el mes de mayo.

Por su parte, el profesor Roberto Castro resaltó el rendimiento integral de los alumnos durante el año. “Este año han estado todos iluminados, les fue muy bien a nivel deportivo, y eso viene acompañado del apoyo de la familia, de los maestros y del cuerpo de profesores”, señaló.

Castro también destacó el aspecto educativo del trabajo que realiza la escuela: “El 100% de mis alumnos pasó de grado con muy buenas calificaciones. Incluso varios fueron seleccionados para el cuerpo de bandera. La finalidad no es solo formar deportistas, sino educar en lo deportivo, educativo y social”.

Finalmente, ambos profesores valoraron el acompañamiento institucional recibido para el viaje. “Tuvimos ayuda del municipio y eso es importante reflejarlo. Sea mucho o sea poco, todo suma”, concluyeron, reafirmando el orgullo por un logro que dejó a San Juan en lo más alto del escenario mundial de las artes marciales.