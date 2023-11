¡Emocionante! Los elogios cruzados entre Checo Pérez y Fernando Alonso

El Gran Premio de Brasil no presenció la victoria de Checo Pérez ni Fernando Alonso, pero sí ofreció a los fanáticos un emocionante duelo que duró más de 30 vueltas en el circuito de Sao Paulo. Finalmente, la batalla culminó con el español obteniendo el tercer lugar. Para el azteca, esta actuación en Brasil fue una oportunidad para brillar y reafirmar su estatus como el piloto mexicano más destacado en la historia de la Fórmula 1.

"Fue una durísima la carrera con Fernando Alonso; creo que cometimos un error haber parado con Hamilton, la pelea no era con él. Paramos temprano. Creo que al final fue divertido con Alonso, pelear con él al límite, con el 95 por ciento de la parrilla hubiera chocado, pero con Alonso te permite hacer maniobras así. Es un día positivo, espero concretarlo en Las Vegas, creo que lo hemos venido mostrando y tenemos el carro para lograrlo", expuso Checo Pérez.

Publicidad

Lo que dijo Alonso

Luego, Fernando Alonso comentó: "No sé cuántos podios llevo en Interlagos, es el que más tengo en toda mi carrera, pero a la vez nunca he ganado aquí. Así que espero el próximo año poderlo lograr. Hubo un momento en negatividad porque me fui largo en la curva 6, me llené de suciedad, vibró el carro, tiré a tope para limpiar en la vuelta 11, pero quería forzar con riesgo. Creo que Checo Pérez entendió que venía agresivo, y creo que los dos lo fuimos y merecía el podio".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Tuve la presión de Checo, era un objetivo el podio, teníamos que se profundos en la vuelta 1, estar bien planteados en la 4; esto es por la gente del equipo, pero se logró. Le he dicho a Checo que no me someta a esa presión que estoy mayor Para mí han sido como treinta vueltas con Checo detrás, a dos vueltas del final pensaba que no era posible, pero he ido con todo a por ello cuando he visto que se pasaba en la última curva", destacó el español.

Para cerrar, Fernando Alonso mencionó: "Un poco más tranquilo que lo que se vería desde fuera, porque tenía que salvar gasolina y neumáticos. Lo iba controlando. Cuando faltaban 5 o 6 vueltas empecé a tirar, pero vi que Checo se me iba acercando. Cuando me superó a falta de dos vueltas, pensé que se había acabado y sería cuarto, pero se fue un poco en la primera curva y vi mi oportunidad. No sabía si quedaba una o dos vueltas hasta que vi la bandera de cuadros".