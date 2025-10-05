El diputado nacional Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia a la postulación que confirmó esta noche José Luis Espert, en medio de una tormenta política por sus vínculos con el empresario condenado por cargos de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Calificadas fuentes de la Justicia Electoral confirmaron a Infobae, que el plazo para modificar los nombres y el orden de los candidatos que estarán en las boletas únicas de papel (BUP) ya se agotó, por lo cual, más allá de la decisión de dar un paso al costado, la foto de Espert quedará en los documentos con los que votarán los 14 millones de bonaerenses.

Desde la Justicia Electoral explicaron que las BUP no solo están impresas, sino que también empezó con el operativo para su fraccionamiento y despliegue. Además, aclararon que la situación implica que todos los candidatos varones deban “moverse un puesto”, por lo cual, la lista que votarán los bonaerenses será encabezada por Diego Santilli, mientras que en segundo lugar se mantendrá Karen Reichardt, una personalidad que fue elegida por el presidente Javier Milei para ocupar la segunda posición en las boletas.