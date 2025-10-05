Durante la tarde del sábado, un hecho de violencia se registró en el barrio Área 2 de Caucete, protagonizado por un hombre con antecedentes por disturbios. Heber Leyes se enfureció al ver a dos mujeres policías que realizaban un oficio judicial y comenzó a insultarlas y amenazarlas, exigiendo que se retiraran del lugar.

Ante la negativa de las uniformadas, Leyes avanzó de manera agresiva y golpeó a las policías, lo que derivó en un forcejeo durante el cual una de las agentes resultó lesionada en la muñeca.

Publicidad

Las policías lograron reducir y aprehender al agresor, quien fue detenido y comunicado en la Comisaría 9na. La causa quedó bajo la investigación de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Jorge Salinas.