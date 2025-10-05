La valiente reacción de una madre y su hijo terminó con la frustración de un robo en el departamento de Pocito. El hecho sucedió en una vivienda particular ubicada en las inmediaciones de calle San Miguel y calle 5. La víctima, propietaria del inmueble, tomaba mate junto a su hijo en el patio de la casa cuando vio a una persona ingresar a una habitación lateral y ahí se produjo la detención del sujeto.

Según los datos recabados, la habitación a la que entró el delincuente, está destinada a ser una despensa donde la familia guarda herramientas y otros objetos. Al ver la maniobra delictual, inmediatamente, madre e hijo se dirigieron hacia ese sector y lograron llegar a la puerta antes que el ladrón para evitar que se de a la fuga. Al asomarse, observaron en el interior al desconocido que había tomado una motosierra para sustraerla.

La motosierra que el delincuente quiso sustraer de la despensa de las víctimas.

Al ver que había sido sorprendido por los dueños de casa, el intruso trató de huir de la propiedad. Sin embargo, los moradores reaccionaron con rapidez y coraje y entre ambos redujeron al delincuente y lograron mantenerlo inmovilizado dentro de la propiedad, impidiendo que concrete el robo.

Minutos después, arribaron al lugar efectivos policiales de la Subcomisaría Barrio Ansilta, alertados por los propios vecinos y las víctimas sobre el suceso. Los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del sujeto, quien fue identificado como Pablo Alejandro Agüero, un hombre de 33 años de edad.

Tras confirmar su identidad y la situación, los agentes trasladaron al detenido a la Subcomisaría de Ansilta, del departamento Rawson.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia. El Ayudante Fiscal a cargo de la investigación, el doctor Sergio Cuneo, caratuló el legajo judicial como Hurto Simple en grado de Tentativa. La valiente acción de la familia permitió recuperar la herramienta y poner al delincuente a disposición de la Justicia.