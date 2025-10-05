José Luis Espert confirmó este miércoles su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en un posteo en redes sociales, dirigido al presidente Javier Milei, quien aceptó la decisión. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, afirmó, y llamó a su espacio político a “no bajar los brazos”.

El anuncio provocó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. Juan Grabois, referente de Frente Patria Grande, respondió con un escueto “Chau”, mientras que Leandro Santoro, también desde el peronismo, se expresó a través de sus redes sociales, en un mensaje que había escrito un día antes, pero que cobró actualidad luego de la confirmación del paso al costado de Espert: “No sé qué es más disparatado: Que el tipo haga semejante declaración pensando que es “de hombre ético” o que nos quiera hacer creer que le mejicaneo 200.000 dólares a los narcos y no le pasó nada".

Mayra Mendoza expresó su reacción en X, dirigiéndose directamente a José Luis Espert: “‘Por la Argentina’ Ni candidato y mucho menos diputado podes ser @jlespert”. La intendenta de Quilmes se sumó como voz crítica desde el sector opositor tras el anuncio.

En la vereda oficialista, el ministro de Defensa, Luis Petri, se limitó a retuitear el mensaje de Milei. Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, respaldó la decisión del economista y sostuvo: “Buena actitud la de Espert. La causa es infinitamente más importante que todos y cada uno de los individuos que la defienden. Muchos deberían tomar nota. Salvo que entre sus intereses no se encuentre el de defenderla. Adiós José Luis”.

El hecho marca un golpe en la estrategia electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires, donde Espert era una de las figuras centrales de la boleta. Su renuncia se da en medio de un escándalo judicial que derivó en presión pública y cuestionamientos políticos, provocando que el oficialismo ajuste sus movimientos de campaña a días de las elecciones generales.