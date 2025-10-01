El martes en horas de la tarde noche, los departamentos de San Martin y Angaco fueron escenario de un importante operativo policial que desarticuló una posible red dedicada a la sustracción y adulteración de motocicletas. Personal de la División Investigaciones Rural, actuando junto con la Unidad Fiscal Delitos Contra la Propiedad, concretó una serie de allanamientos simultáneos que posibilitó el secuestro de gran cantidad motos robadas y otros delitos vinculados a la caza ilegal.

El procedimiento surgió a raíz de intensas tareas investigativas que la fuerza policial llevó a cabo durante semanas, centradas en la recurrente sustracción de rodados en distintas zonas de la provincia. Los resultados fueron positivos y los efectivos lograron el secuestro de un total de ocho motocicletas de diversas cilindradas. La revisión de los vehículos reveló graves irregularidades, varios de los rodados presentaron sus números de identificación adulterados, tanto en el motor como en el chasis, una maniobra común para dificultar su rastreo y legalización. Otros rodados, en cambio, directamente contaban con pedido de secuestro activo, lo que confirmó su origen ilícito.

En el marco del procedimiento, las autoridades judiciales dispusieron la notificación de la instrucción de la causa judicial a las personas involucradas en el caso. No obstante, en esta etapa inicial de la investigación, no hubo detenciones formales relacionadas directamente con el robo y adulteración de las motos, aunque la causa siguió su curso investigativo.

Pero el hallazgo en los domicilios trascendió el ámbito de los delitos contra la propiedad. Durante la inspección, el personal policial y judicial encontró y secuestró distintas aves autóctonas, cuya tenencia está prohibida, y una cantidad alarmante de quince kilogramos de carne de guanaco. Este descubrimiento marcó un giro en el procedimiento, abriendo una nueva línea de investigación por infracciones ambientales.

Ante este hallazgo de fauna silvestre, los intervinientes dieron intervención inmediata al Juzgado de Paz de Angaco. El magistrado tomó cartas en el asunto por la clara infracción a las leyes provinciales N° 941-R y N° 606-L, normativas que regulan la protección y caza de la fauna silvestre en el territorio de San Juan. El hecho demostró la complejidad de las actividades ilícitas que se desarrollaban en los domicilios allanados.

La policía procedió al traslado de todos los elementos secuestrados, incluyendo las motocicletas, las aves y la carne de guanaco, para su correcta disposición y el avance de las dos causas judiciales que se originaron a partir de este único operativo. La investigación continuó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Delitos Contra la Propiedad en lo que respecta a los rodados y en el Juzgado de Paz para el caso de las infracciones ambientales.