Una mujer de 73 años resultó herida en la tarde de este martes tras ser embestida por un automóvil en el departamento Santa Lucía. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 18:15 horas en la intersección de calle Sarmiento y Aberastain, un cruce habitualmente transitado del departamento.

La víctima, identificada como Cristina Tello, de 73 años, circulaba a pie por la zona. Según la descripción del hecho que recabó la Policía, al momento del impacto Tello cruzaba la calle Sarmiento, con dirección de norte a sur, cuando fue impactada por un auto.

El automóvil es un Chevrolet Ónix, dominio NLE342, que era conducido por Juana Navarro, de 72 años. Navarro transitaba por la misma calle Sarmiento, pero lo hacía en sentido de Este a Oeste. La colisión se produjo cuando la peatón quiso atravesar la calzada.

Al lugar del siniestro acudió inmediatamente personal de la Comisaría 5°, la agente Micaela Agüero fue la primera en intervenir y asistir a la víctima. Los efectivos procedieron a asegurar la escena del accidente y recopilaron los primeros datos de las personas intervinientes.

Testigos presenciales del hecho indicaron que, a pesar del impacto, la señora Tello permanecía consciente. Sin embargo, presentaba una lesión evidente, un golpe en la cabeza que derivó en una herida cortante a la altura de la ceja, lo que requirió atención médica urgente.

Minutos después de la intervención policial, se hizo presente personal de emergencias médicas en el lugar. Tras estabilizar a la herida en el sitio, los médicos dispusieron el traslado inmediato de la señora Tello al Hospital Rawson para recibir atención y evaluación más exhaustiva de las lesiones que sufrió. Las autoridades médicas buscaron descartar cualquier complicación interna a raíz del golpe en la cabeza.

Por protocolo y para iniciar la investigación judicial correspondiente, tomaron intervención en el caso funcionarios judiciales de turno. El Fiscal del Caso, Iván Grassi, y la Ayudante Fiscal, Victoria Martin, fueron quienes quedaron a cargo de la instrucción para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro y establecer responsabilidades.

La Policía Científica trabajó en el cruce de Sarmiento y Aberastain, tomó fotografías y realizó mediciones para elaborar el croquis del accidente, un paso fundamental para la reconstrucción del hecho. El automóvil Chevrolet Ónix quedó momentáneamente secuestrado para peritajes. La causa judicial se inició bajo la carátula de Lesiones Culposas en Accidente de Tránsito y continuó bajo investigación en el ámbito de la justicia ordinaria.