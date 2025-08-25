Una pareja fue encontrada muerta este domingo 24 de agosto de 2025 en un camino rural en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Los investigadores identificaron a los fallecidos como Esteban Alejandro Suárez, de 45 años, y Florencia Revah, de 32, quienes mantenían una relación con antecedentes de violencia. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 115 de la Ruta Nacional N°8, donde un vecino vio un Chevrolet Onix blanco estacionado debajo de un árbol con un orificio de bala en una de sus ventanillas, y dio aviso a la policía.

Cuando los agentes se acercaron al vehículo, encontraron a Suárez en el asiento del conductor con un disparo en la cabeza y un arma en la mano. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo de Revah, que presentaba tres heridas de bala. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, basada en la escena del crimen. En el lugar se secuestró una pistola Bersa con mira láser, varios cartuchos y los documentos de identidad de ambos. También se encontraron dos tickets de peaje que ayudaron a reconstruir los movimientos de la pareja antes del suceso.

La relación entre Suárez y Revah había llegado a la Justicia en dos ocasiones. En febrero de 2021, la mujer lo había denunciado por lesiones. Además, en abril de 2023, solicitó una prohibición de acercamiento y la exclusión de Suárez del hogar. A pesar de estas denuncias y órdenes judiciales, la relación no se había cortado por completo. La investigación, a cargo del fiscal Darío Schapaunic, de la UFI N°6 de Mercedes, caratuló la causa como "homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género". Se peritarán los celulares de los fallecidos para confirmar la hipótesis y descartar la intervención de una tercera persona.

Las autoridades de San Antonio de Areco indicaron que la pareja no residía en la zona. Francisco Ratto, intendente local, expresó que este tipo de hechos no son habituales en el lugar. Por su parte, Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de la ciudad, señaló que la principal hipótesis es que el hombre intentó prender fuego el vehículo antes de quitarse la vida.