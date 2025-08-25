Brutal golpiza en lucha libre es viral en redes: su padre fue leyenda en UFC

Un evento de lucha libre en California se vio interrumpido por un altercado violento y no planificado, luego de que Raja Jackson, hijo del reconocido ex campeón de peso semipesado de UFC Quinton "Rampage" Jackson, agrediera brutalmente a un luchador profesional. El suceso, que estaba siendo transmitido en vivo por la plataforma de streaming Kick, obligó a la suspensión de la emisión ante la gravedad de la situación, que se apartó por completo del guion del espectáculo.

El momento exacto del ataque fue capturado en video y muestra a Jackson ingresando al cuadrilátero de Knokx Pro Wrestling. Allí, levanta al luchador Stuart Smith, conocido como Syko Stu, y lo arroja con fuerza contra la lona. Tras la caída, Jackson se abalanzó sobre Smith y le propinó cerca de 20 golpes en la cabeza, sin que el luchador respondiera. La violenta embestida no se detuvo hasta que otros participantes y miembros del equipo intervinieron para frenarlo.

Según informó Sean Ross Sapp de Fightful, la secuencia inicial de la confrontación estaba pactada, pero la lluvia de golpes y el consecuente daño sufrido por Smith no formaban parte del espectáculo. El plan original era que Jackson ejecutara un derribo de lucha libre seguido de algunos golpes simulados. Sin embargo, el ataque real dejó a Smith con heridas graves, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, según reportes de medios británicos.

Brutal golpiza del hijo de Rampage Jackson, leyenda de UFC

El padre de Raja, Quinton "Rampage" Jackson, emitió un comunicado oficial sobre el incidente, explicando que su hijo había sufrido una conmoción cerebral días antes y que no debió haber participado en un evento de contacto físico. El ex campeón de UFC se disculpó públicamente en nombre de su hijo y de la organización KICK y afirmó que el ataque fue "un acto que salió mal". También agregó que la información que se le dio a Raja de que podía vengarse en el cuadrilátero tras recibir un golpe inesperado momentos antes del combate, fue una decisión equivocada.

Finalmente, Quinton Jackson manifestó su preocupación por la salud de ambos, tanto de su hijo como de Stuart Smith, aunque afirmó haber sido informado de que el luchador estaba "despierto y estable" al momento de su declaración. Las acciones de Raja Jackson, quien es luchador de MMA con un récord de 4-0 como amateur, contrastan con su experiencia en el ring de lucha libre, y han puesto en evidencia los riesgos inherentes a la combinación de disciplinas de combate cuando los límites de la actuación se desdibujan.