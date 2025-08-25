¿Y ahora? Sancionan a Terence Crawford antes de su pelea con Canelo Álvarez

El combate entre el reconocido boxeador Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford ha generado un cambio significativo en el estatus de este último, quien se enfrentará al campeón mexicano sin la distinción de ser un campeón mundial en otra categoría. La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha decidido despojar a Crawford del reconocimiento de campeón de las 154 libras, un movimiento que podría abrir oportunidades para otros púgiles en la división.

La decisión de la AMB tiene su origen en la preparación de Terence Crawford para su próxima pelea en la categoría supermediana contra Álvarez. En marzo pasado, Crawford había renunciado al cinturón interino de la AMB para concentrarse en la transición a un nuevo peso. Ahora, su ascenso al ring para enfrentarse a Canelo significará que el púgil estadounidense ya no será reconocido como campeón mundial de peso superwélter por dicha organización.

El periodista Dan Rafael, especialista en boxeo, confirmó la situación de Crawford, detallando que "cuando Crawford suba al ring ante Canelo Álvarez, perderá el reconocimiento como campeón WBA de las 154 libras". Este hecho, además de dejar el título vacante, abre la posibilidad para que otros boxeadores compitan por el cinturón. Entre los posibles beneficiados se encuentra Jermell Charlo, quien ahora podría enfrentarse a Abass Baraou por el campeonato absoluto de la categoría.

¿Problemas para Terence Crawford?

La última pelea de Crawford en el peso superwélter fue contra Israil Madrimov, donde se convirtió en campeón mundial en una cuarta división. Sin embargo, su enfoque actual está en la oportunidad de enfrentarse a Álvarez en un combate de alto perfil, que podría ser el más lucrativo de su carrera. Se estima que la bolsa para este encuentro podría alcanzar los 50 millones de dólares para Crawford, mientras que Canelo podría obtener hasta 150 millones, confirmando el atractivo comercial de este enfrentamiento.

La renuncia de Terence Crawford a su título parece ser una estrategia premeditada en su búsqueda de un pago multimillonario, dejando de lado los cinturones en favor de la bolsa más importante de su trayectoria. Esta decisión recalca cómo los grandes combates a veces trascienden la mera obtención de títulos, priorizando la remuneración económica y el legado deportivo sobre la posesión de un campeonato.