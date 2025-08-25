El departamento de Rivadavia celebró su 117° aniversario con un desfile cívico militar que reunió a instituciones, vecinos y autoridades en inmediaciones del Parque de Rivadavia. La jornada convocó a delegaciones escolares, organizaciones civiles y centros de jubilados, que desfilaron junto al Regimiento de Infantería de Montaña 22 y la Banda de Música de la Policía de San Juan, quienes aportaron el marco marcial y musical del evento. Entre las autoridades presentes estuvieron el vicegobernador Fabián Martín y el intendente Sergio Miodowsky, que acompañaron el paso de las delegaciones junto a funcionarios y familias del departamento.

Martín, Miodowsky, Picón y Laciar estuvieron presentes. FOTO: DIARIO HUARPE

En el marco de la conmemoración, Miodowsky repasó los logros de su gestión y adelantó anuncios para la comunidad. “Hoy cumplimos 117 años de este hermoso departamento que idearon allí por los años 1890 los hermanos Echezarreta, que luego sentaron las bases en 1908. Hoy lo celebramos con orgullo, más juntos y unidos que nunca”, expresó el jefe comunal, recordando los orígenes de Rivadavia.

“Rivadavia conformamos una gran familia entre los empleados municipales, de los cuales soy uno más, y con los vecinos que son la razón de nuestro trabajo. Me siento orgulloso del equipo que hemos conformado y de lo que estamos construyendo juntos”, agregó.

Escuelas formaron parte del color departamental. FOTO: DIARIO HUARPE

El intendente también adelantó anuncios relacionados con el parque automotor municipal, que se ampliará con cuatro nuevas movilidades presentadas en el marco del aniversario. “Desde que asumimos hemos adquirido 17 vehículos y hoy se sumarán cuatro más, para estar al servicio y beneficio de los vecinos de Rivadavia”, señaló. Además, remarcó el avance en obra pública: “El año pasado realizamos 24 obras y en lo que va de este año ya llevamos cerca de diez, con otras quince en proceso de finalización. Queremos mantener esa continuidad que enorgullece a los rivadavienses”.

Los adultos mayores le dieron su toque de dulzura al evento. FOTO: DIARIO HUARPE