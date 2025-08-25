El escándalo por coimas que envuelve al Gobierno de Argentina ha tomado una nueva dimensión con la revelación de nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Estos fragmentos, anticipados por Jorge Rial en Argenzuela por Radio 10, implican directamente a figuras clave del Gabinete: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la excanciller Diana Mondino.

Según el adelanto de Radio 10, las grabaciones se realizaron entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año". En ellas, Spagnuolo sugiere que la supuesta red de corrupción en Andis no se limita a su agencia, sino que es un "negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

Uno de los audios pone el foco en la excanciller Mondino. "Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo. Mondino, quien dejó su cargo a fines de octubre de 2024, ya había generado polémica a principios de agosto al referirse a la causa $LIBRA.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS arremete contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama Spagnuolo. Además, agrega que "esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", e insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo", sugiriendo, no obstante, que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.

Jorge Rial enfatizó que "estos audios no son los mismos de la otra vez: acá no hay ruido. Por lo tanto, la teoría de que hay un solo audio y que había sido plantado, la acabamos de tirar abajo". Rial anticipó que lo revelado es "apenas una parte de lo que vamos a empezar a desgranar a partir de hoy porque es mucho, es complicado, es complejo".

Desde el Gobierno, las reacciones no se hicieron esperar. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, aseguraron este lunes que no pueden "aseverar nada acerca de la autenticidad" de los audios, pero "sí la absoluta falsedad de su contenido", atribuyéndolos a una "monumental operación" de la oposición.