Torneo Clausura: hora, TV y formaciones de Lanús vs. River Plate

Un enfrentamiento de alta expectativa se aproxima en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, donde Lanús y River Plate se medirán en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El partido, que comenzará a las 21:15 horas bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, es el último de la jornada, aunque el encuentro entre Independiente y Platense se ha pospuesto. Este choque se considera clave para la cima del Grupo B, en el que ambos equipos se encuentran.

El "Granate", actualmente en el quinto lugar de la tabla, acumula nueve puntos gracias a tres victorias y dos derrotas. En su más reciente partido, se impuso 2 a 1 como visitante ante Gimnasia de La Plata, y ahora, tiene la oportunidad de alcanzar a su rival en la punta de la tabla si logra una victoria. Por su parte, el "Millonario" se mantiene invicto en el campeonato con tres triunfos y dos empates, compartiendo el liderazgo del grupo con San Lorenzo, que también ostenta 11 unidades.

Partidazo en el Torneo Clausura

Ambos equipos llegan a este encuentro con el ánimo en alto después de haber avanzado en sus respectivas competencias internacionales. Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió para superar a Libertad de Paraguay en la misma instancia de la Copa Libertadores, logrando el pase a la siguiente ronda solo a través de la definición por penales.

El historial reciente entre ambos clubes favorece a River. El último enfrentamiento, ocurrido el 16 de febrero de este año por el Torneo Apertura, concluyó con una victoria de 1 a 0 para el "Millonario", con un gol del colombiano Miguel Borja. Además, la última visita de River a "La Fortaleza", el 4 de marzo de 2023, también fue exitosa, con un triunfo por 2 a 0 con goles de José Paradela y Lucas Beltrán.

Para este duelo, River Plate es el favorito según las casas de apuestas, con una cuota de 2.42, mientras que una victoria de Lanús se cotiza en 3.25 y el empate en 3.10. Las posibles formaciones incluirían a Nahuel Losada en el arco de Lanús y a Franco Armani en el de River, con posibles variaciones en la alineación del equipo visitante, como la inclusión de Sebastián Driussi o Sebastián Boselli. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Posibles formaciones de Lanús y River Plate

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José María Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja o Sebastián Driussi DT: Marcelo Gallardo.