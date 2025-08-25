Premier League: hora y cómo ver Newcastle vs. Liverpool

Este lunes, Newcastle y Liverpool se verán las caras en el St. James' Park, un encuentro clave por la segunda fecha de la Premier League. El partido, que comenzará a las 16:00 (hora de Argentina, Uruguay y Paraguay), 15:00 (Chile) y 14:00 (Colombia, Perú y Ecuador), promete ser un choque de alto nivel entre dos equipos que buscan consolidar sus ambiciones en el inicio de la temporada. Los aficionados de Sudamérica podrán seguir el partido en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.

El actual campeón de la liga, el Liverpool, llega al encuentro con la moral alta tras un inicio auspicioso. En su debut en la temporada 2025-26, el equipo dirigido por Arne Slot se impuso con una goleada de 4-2 sobre el Bournemouth. Los goles de Gakpo, Chiesa, Salah y Ekitike demostraron la vocación ofensiva del equipo, que exhibió una notable dinámica y verticalidad. Con nuevas incorporaciones en su plantel, los Reds buscan reafirmar su dominio y seguir por la senda de la victoria.

Por su parte, el Newcastle llega a este partido con un sabor agridulce. En la primera jornada, el equipo consiguió un empate sin goles en su visita al Aston Villa. A pesar de no haber anotado, el equipo mostró destellos de su potencial, en gran parte gracias a la labor de Sandro Tonali. El mediocampista italiano se destacó por su visión de juego y su capacidad para generar oportunidades en el último tercio de la cancha, lo que lo convierte en una pieza clave para el ataque de los Magpies.

Duelazo en la Premier League

Entre las figuras a seguir, el neerlandés Cody Gakpo destaca en el Liverpool. Con una gran regularidad, el delantero fue uno de los más peligrosos en el debut de la Premier League, anotando uno de los cuatro goles y creando constantes problemas a la defensa rival con sus desbordes y diagonales. Su desempeño en el campo lo ha posicionado como uno de los jugadores más influyentes en el esquema de los Reds.

El último enfrentamiento entre ambos equipos, en la final de la Copa de la Liga el pasado 16 de marzo, terminó con una victoria del Newcastle por 2-1. En aquella ocasión, los goles de Burn e Isak le dieron el título al equipo local, mientras que Chiesa marcó el único tanto para el Liverpool. Este antecedente añade un componente de revancha a un partido que, por el contexto y la situación de ambos equipos, promete ser un gran espectáculo de fútbol.