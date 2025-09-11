Este jueves, después del mediodía, llegó la esperada confirmación para familiares y amigos de Esteban Yuvero: el ingeniero de 32 años fue localizado sano y salvo. El joven había desaparecido desde la mañana del miércoles, generando preocupación en su familia y desencadenando un intenso operativo de búsqueda por parte de la policía y los investigadores de la UFI Genérica.

La pesquisa incluyó el rastreo de sus movimientos hacia la vecina provincia de Mendoza, luego de que las cámaras de seguridad del control de San Carlos, en Sarmiento, registraran el vehículo en el que se desplazaba hacia el sur.

Publicidad

Si bien las filmaciones confirmaron el desplazamiento del vehículo, no se pudo determinar con certeza si Yuvero estaba conduciendo en ese momento. Aun así, los datos fueron clave para acotar la zona de búsqueda y finalmente dar con su paradero en perfecto estado de salud.

El hallazgo de Esteban Yuvero pone fin a la incertidumbre vivida durante más de 24 horas y brinda tranquilidad a familiares, amigos y a la comunidad que se mantuvo atenta a su paradero. Las autoridades continúan analizando los detalles del caso para esclarecer los motivos de su desplazamiento y confirmar las circunstancias de su ausencia.