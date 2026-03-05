El canal Todo Noticias (TN) volvió a posicionarse como la señal de noticias más vista de la televisión por cable en Argentina durante febrero, según las mediciones de audiencia. Con un promedio de 2,33 puntos de rating, la señal del Grupo Clarín se mantuvo en la cima del ranking, aunque registró una leve baja respecto a enero, cuando había alcanzado 2,51 puntos.

En segundo lugar se ubicó C5N, que logró mejorar sus números y pasó de 1,44 puntos en enero a 1,68 en febrero, consolidando una recuperación después de varios meses con tendencia descendente en las mediciones de audiencia.

Publicidad

El tercer puesto del ranking fue para A24, que también registró una suba en su promedio mensual al pasar de 1,00 a 1,17 puntos, impulsado por cambios en su programación y la presencia de figuras periodísticas que buscan disputar el liderazgo de las señales informativas.

Más atrás quedó La Nación+, que atraviesa una etapa complicada en términos de audiencia. La señal viene perdiendo terreno frente a sus competidores y continúa con dificultades para recuperar el nivel de rating que había logrado en años anteriores.

Publicidad

El ranking confirma que la competencia entre los canales informativos sigue concentrada en cuatro pantallas principales. Mientras TN mantiene el liderazgo, C5N intenta reducir la brecha y A24 apuesta a crecer con nuevas figuras, en un escenario televisivo donde los cambios de programación y las entrevistas políticas suelen marcar el pulso del rating mes a mes.